للعام الثالث على التوالي.. سعودي يستضيف مئات من الحجاج الروس بمزرعته الخاصة في مدينة المجمعة (فيديو)

استضاف المواطن السعودي فهد الهاملي، الحجاج القادمين من روسيا بمزرعته الخاصة في مدينة المجمعة التابعة لمنطقة الرياض بوسط المملكة العربية السعودية، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وقال الهاملي في تصريح لقناة "الإخبارية" "إننا نستقبل الحجاج الروس والعدد يتزايد سنويا، ومن المقرر أن نستضيف العام الجاري 1300 حاج، ونعرض عليهم الثقافة السعودية بإعداد القهوة والتمر، حيث يبدون سعادتهم بذلك".

ويقدم المواطن السعودي هدايا رمزية وتذكارية للحجاج الروس، بالإضافة إلى عرض فيلم تعريفي عن الحج، مترجم للغة الروسية.

واعتاد الهاملي استقبال الحجاج من روسيا بهدف التعريف بثقافة المملكة وتراثها وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

فيديو | للعام الثالث على التوالي.. مواطن سعودي يستضيف حجاج روسيا في مزرعته الخاصة في المجمعة بـ "القهوة" و "الثقافة السعودية"#بسلام_آمنين#الإخباريةpic.twitter.com/a36KJrW40j — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 20, 2023

المصدر: قناة "الإخبارية"