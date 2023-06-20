السعودية.. إحباط ترويج 18 كلغ من الحشيش في مكة المكرمة (صورة)

أحبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، ترويج 18 كلغ من مادة الحشيش المخدر، كانت مخفية في مركبة.

وأفاد الأمن العام عبر حسابه بموقع "تويتر" بأنه تم القبض على 3 سعوديين في العملية، كما أوضح أن الإجراءات النظامية اتخذت بحقهم، ليحالوا إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، بخصوص نشاطات تهريب أو ترويج المخدرات، مؤكدة أن جميع البلاغات تحاط بسرية تامة.

القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة تقبض على (3) مواطنين لترويجهم (18) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصادpic.twitter.com/0Sy3St4WEL — الأمن العام (@security_gov) June 20, 2023

المصدر: RT