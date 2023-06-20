بري يعلن عن "خطورة لم يعد باستطاعة لبنان تحملها"

أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن أمله من الاتحاد الأوروبي، في "مساعدة لبنان في إيجاد حل سريع لمسألة النازحين التي بلغت من الخطورة لم يعد باستطاعة لبنان تحملها".

وقال بري: "لا بد من التوافق والحوار بين الأطراف كافة للخروج من الأزمة السياسية".

ورأى أنه "لم يعد جائزا لا أخلاقيا ولا إنسانيا ولا قانونيا تجاهل التداعيات الناجمة عن أزمة النازحين السوريين"، لافتا إلى أن "إنتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس حكومة وتشكيلها هي المدخل لإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

المصدر: "صوت لبنان"