المغرب.. إحباط تهريب كمية كبيرة من مخدر "الشيرا"

أحبطت الشرطة القضائية بمدينة طنجة المغربية يوم الاثنين، محاولة تهريب ما يقارب 9 قناطير من مخدر "الشيرا".

ومكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في القضية من تحديد مكان تعليب وتخزين المخدرات داخل منزل ومرأبين بالمنطقة القروية خميس أنجرة، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن حجز 20 رزمة إضافية من مخدر "الشيرا"، ليبلغ مجموع وزنها 890 كيلوغراما.

وقادت عملية التفتيش أيضا إلى حجز معدات لوجيستية مهمة، تتمثل في 8 سيارات ودراجة نارية رباعية العجلات ودراجة مائية، فضلا عن 5 خراطيش صيد ومجموعة من صفائح ترقيم سيارات مزورة.

وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة الأبحاث والتحريات الضرورية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط على المستويين الوطني والدولي، فضلا عن توقيف كافة المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ويأتي حجز هذه الشحنة الإضافية في أعقاب توقيف عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط يوم السبت، شخصا إسبانيا كان يهم بمغادرة المملكة على متن مركبة نفعية تحمل طنا و50 كيلوغراما من مخدر "الشيرا".

المصدر: "هسبريس"