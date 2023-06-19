إلهام شاهين: وزير الإعلام طلب "حذف" قدمي من برومو "سوق المتعة" لهذا السبب!

تحدثت الفنانة المصرية إلهام شاهين، خلال مؤتمر صحفي في مهرجان جربة للسينما في تونس، عن كواليس فيلم "سوق المتعة"، حيث كشفت تفاصيل اعتراض مجلس الشعب على "أفيش" الفيلم.

وقالت إلهام شاهين: "فيلم سوق المتعة كان من الأفلام الغريبة.. تمت مناقشته في مجلس الشعب بداية من طرح أفيش العمل".

وأضافت أن مجلس الشعب طلب من وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، حذف قدمها من برومو الفيلم، مبررا ذلك بأنها "تفسد أخلاق الشباب"، كما صرحت إلهام شاهين بأن كل ملابسها في الفيلم كانت عادية وأن قدمها قد حذفت من برومو الفيلم، بسبب مجلس الشعب، حيث أضافت: "بشكرهم على رأيهم قد كده رجلي مؤثرة!".

وأوضحت في حديثها أنهم لم يقرأوا ما بين السطور في الفيلم بسبب الجهل، مشيرة إلى أن العمل يتحدث عن الإنسان الذي يتعرض للقهر ولا يُحسن يستخدم حريته.

ولفتت في السياق ذاته إلى أن كاتب السيناريو المصري، وحيد حامد، لم يقدم فيلما يمر مرور الكرام، مؤكدة أن "سوق المتعة" من أهم الأدوار التي مثلتها، كما أفادت الفنانة بأن العمل هوجم من قبل المتطرفين والمتاجرين بالدين.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم "سوق المتعة" عرض عام 2000، وضم كوكبة من النجوم، أبرزهم محمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوي وحمدي أحمد وأحمد فؤاد سليم ولورا، وعددا آخر من الفنانين، كما أن العمل من تأليف وحيد حامد، وإخراج سمير سيف، فيما تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري