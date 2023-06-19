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اتهم بازدراء الدين الإسلامي.. جامعة مصرية تتحرك عقب تسريب محادثة لطالب بكلية طب الأسنان

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اتهم بازدراء الدين الإسلامي.. جامعة مصرية تتحرك عقب تسريب محادثة لطالب بكلية طب الأسنان
Gettyimages.ru
مصر
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أثارت واقعة طالب بكلية طب الأسنان في جامعة الزقازيق المصرية التي وجه فيها ألفاظ مسيئة وخادشة للنبي محمد، حالة كبيرة من الجدل.

وتداول مستخدمون بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مصر محادثة خاصة مسربة للطالب أبانوب عماد، حيث ادعوا أنه "يهين من خلالها الدين الإسلامي"، ودعوا إلى "ضرورة محاسبته واتخاذ إجراء قانوني ضده من قبل جامعة الزقازيق"، معتبرين أنه "أخطأ".

وتصدر هاشتاغا "محاسبة أبانوب عماد" و"إلا رسول الله" منصات التواصل في مصر، بعدما أرفقها المستخدمون بمنشوراتهم التي دعوا فيها إلى محاسبة الطالب بسبب تعديه على النبي محمد.

وردا على ما تم تداوله، نشر أبانوب عماد تدوينة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قال فيها: "إخواتي وأصدقائي الأعزاء، لقد تم سرقة حسابي من أحد الـHackers، واستخدم الحساب المسروق لتوجيه بعض الإساءات التي لا أرضى عنها ولم تصدر مني".

وأضاف الطالب: "قمت بتحرير محضر بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وأعتذر لجميع إخوتي وأصدقائي المسلمين بشدة على أي إساءة قد نسبت لي".

وتابع قائلا: "كبرتوا الموضوع ودمرتوني نفسيا لأن الأكونت متهكر.. أنا مغطلتش في حد.. ده أنا بنزل في رمضان أوزع على الفطار تمر وعصير وسجائر وكل أصحابي مسلمين.. إزاي أغلط في نبيهم أشرف الخلق".

اتهم بازدراء الدين الإسلامي.. جامعة مصرية تتحرك عقب تسريب محادثة لطالب بكلية طب الأسنان

من جهتها، أفادت جامعة الزقازيق، بأنه "إيماءا إلى ما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول الإساءات التي وجهها أحد طلاب كلية طب وجراحة الفم والأسنان، تم تحويل الطالب إلى مجلس التأديب واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية" داخل الجامعة حيال الواقعة.

اتهم بازدراء الدين الإسلامي.. جامعة مصرية تتحرك عقب تسريب محادثة لطالب بكلية طب الأسنان

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

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