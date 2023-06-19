اتهم بازدراء الدين الإسلامي.. جامعة مصرية تتحرك عقب تسريب محادثة لطالب بكلية طب الأسنان

أثارت واقعة طالب بكلية طب الأسنان في جامعة الزقازيق المصرية التي وجه فيها ألفاظ مسيئة وخادشة للنبي محمد، حالة كبيرة من الجدل.

وتداول مستخدمون بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مصر محادثة خاصة مسربة للطالب أبانوب عماد، حيث ادعوا أنه "يهين من خلالها الدين الإسلامي"، ودعوا إلى "ضرورة محاسبته واتخاذ إجراء قانوني ضده من قبل جامعة الزقازيق"، معتبرين أنه "أخطأ".

#םבםב

ابانوب عماد طالب في كليه طب الاسنان جامعه الزقازيق

نرجوا محاسبته في اسرع وقت

ونتمنى من ادراه الجامعه اتخاذ كافة الاجراءات الازمه #محاسبة_أبانوب_عماد#إلا_رسول_الله#جامعة_الزقازيق#وزارةالعدل

بتهمة ازدراء الدين الإسلامي وسب الرسول صلى الله عليه وسلم

الكل يفعل الهاشتاج pic.twitter.com/R47av0t143 — sufyan (@sfyan83937341) June 16, 2023

وتصدر هاشتاغا "محاسبة أبانوب عماد" و"إلا رسول الله" منصات التواصل في مصر، بعدما أرفقها المستخدمون بمنشوراتهم التي دعوا فيها إلى محاسبة الطالب بسبب تعديه على النبي محمد.

من أمن العقوبه اساء الأدب

يجب علي الجهات المعنيه سرعة تدارك الموقف ومحاسبة كل من يتعده في معتقد الاخر وانزال اقصي عقاب عليه وعدم الاستهانه بمثل هالخروقات اللاخلاقيه واللاعقائديه والا ستكون هنالك نهايه لا تحمد عقباها #إلا_رسول_الله#محاسبه_ابانوب_عماد — 🦅Ahmed Youssef🦅 (@AhmedKh11116680) June 18, 2023

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين "#محاسبة_أبانوب_عماد#إلا_رسول_الله#جامعة_الزقازيقpic.twitter.com/ewz4URpZ50 — Dyaa (@dyaabakr1) June 18, 2023

مستحيل تلاقي مسلم يتطاول على اي من الأنبياء والرسل الكرام عليهم السلام ،لكن لما الولد دة يتطاول على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام في بلد مسلم يحتضن المسيحيين وهم أهل الذمة وشركاء الوطن يبقى لازم يتحاسب على تطاوله وسبه لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام #محاسبه_ابانوب_عماد — M7MD (@_MohamedMokhtar) June 18, 2023

وردا على ما تم تداوله، نشر أبانوب عماد تدوينة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قال فيها: "إخواتي وأصدقائي الأعزاء، لقد تم سرقة حسابي من أحد الـHackers، واستخدم الحساب المسروق لتوجيه بعض الإساءات التي لا أرضى عنها ولم تصدر مني".

وأضاف الطالب: "قمت بتحرير محضر بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وأعتذر لجميع إخوتي وأصدقائي المسلمين بشدة على أي إساءة قد نسبت لي".

وتابع قائلا: "كبرتوا الموضوع ودمرتوني نفسيا لأن الأكونت متهكر.. أنا مغطلتش في حد.. ده أنا بنزل في رمضان أوزع على الفطار تمر وعصير وسجائر وكل أصحابي مسلمين.. إزاي أغلط في نبيهم أشرف الخلق".

من جهتها، أفادت جامعة الزقازيق، بأنه "إيماءا إلى ما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول الإساءات التي وجهها أحد طلاب كلية طب وجراحة الفم والأسنان، تم تحويل الطالب إلى مجلس التأديب واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية" داخل الجامعة حيال الواقعة.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية