في الطريق إلى إيلات".. إسرائيل تكشف عن أكبر عملية على حدود مصر

كشفت شرطة إيلات الإسرائيلية عن إحباط تهريب شحنة مخدرات ضخمة كانت قادمة من مصر عبر الحدود إلى مدينة "إيلات".

وقالت الشرطة إن قيمة المخدرات مقدرة بنحو خمسة ملايين شيكل، حيث اتهم بالوقوف وراء العملية عدد من أبناء مدينة رهط البدوية في صحراء النقب.

وأوضحت الشرطة أنها عثرت على أكياس تحتوي على مواد يشتبه في أنها مخدر من نوع الماريخوانا، لتقوم بمصادرتها، حيث يبلغ وزتها 21 كلغ وتقدر قيمتها بنحو 2.35 مليون شيكل. وضبطت الشرطة أيضا مواد يشتبه في أنها مخدر من نوع "الحشيش"، حيث تزن 26 كلغ وتقدر قيمتها بـ2.35 مليون شيكل.

وقد تمت محاولة التهريب من قبل المشتبه بهم من سكان رهط، بعد أسبوع من هجوم إطلاق النار المميت على الحدود المصرية، الذي قتل فيه ثلاثة جنود إسرائيليين على يد الجندي المصري محمد صلاح.

المصدر: الإعلام الإسرائيلي