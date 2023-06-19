بأمر ملكي.. السعودية تنفذ حكم الشرع بمتهم هاجم رجال الأمن عدة مرات

نفذت السلطات القضائية السعودية اليوم الاثنين، حكما بالقتل تعزيرا في حق شخص محكوم عليه في قضايا إرهاب ومهاجمة رجال الأمن، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن المحكوم عليه مسلم بن أحمد بن مسلم الميلاد، السعودي الجنسية، قد التحق بخلية إرهابية تضم مطلوبين أمنيا في المواجهات مع رجال الأمن، والهجوم المسلح عدة مرات على عناصر الأمن والمركبات الرسمية.

وقام المعني أيضا بإطلاق النار ورمي قنابل حارقة على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم بقصد قتلهم، فضلا عن قيامه مع أفراد الخلية بالإخلال بالأمن الداخلي والمتاجرة بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، ودعمه للمطلوبين أمنيا في المواجهات مع رجال الأمن بالأسلحة، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية وتستره على مطلوبين أمنيا.

وصدر في حق المتهم، بعد إحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه وحُكم عليه بالقتل تعزيرا، كما أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا هذا الحكم، ليصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا في حق الجاني مسلم بن أحمد بن مسلم الميلاد اليوم الاثنين 19 يونيو بالمنطقة الشرقية.

المصدر: واس