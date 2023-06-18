مصر.. مقتل 3 أشقاء بالرصاص في خصومة ثأرية بسوهاج

في مشهد جنائزي مهيب، شيع مئات الأهالي في سوهاج جثامين 3 أشقاء قتلوا رميا بالرصاص على يد نجلي عمومتهم ثأرا لوالد أحدهما، في خصومة ترجع لعام 2018 بمركز العسيرات جنوب المحافظة.

وأوضح مصدر مقرب من الضحايا الثلاث، أن الجريمة كانت بدافع الثأر انتقاما لوالد أحد المتهمين لقي مصرعه بسبب خلاف على أرض زراعية منذ 5 سنوات، وأشار إلى أنهما في المرحلة الثانوية، حيث قصدا الانتقام من أقارب الجناة سابقا.

وأضاف المصدر أن أحد المتهمين كان يسبح في المياه أمام منزل أقارب قتلة والده، وعند اعتراض الضحايا على ذلك نشبت مشاجرة بالأيدي ومشادات كلامية بين الطرفين، ليستغيث بنجل عمه، وأطلقا النار على الأشقاء الأربعة، الذين لقي 3 منهم مصرعهم.

وكانت البداية بتلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغ بإطلاق النار على 4 أشقاء ووفاة 3 منهم، لينتقل ضباط قسم الشرطة ومدير المباحث الجنائية بشكل فوري لموقع البلاغ.

وبالفحص تبين مصرع "م.إ" 36 عاما، و"م .إ" 33 عاما، و"ك.إ" 23 عاما، وهم أشقاء يقيمون بذات الناحية، فضلا عن إصابة الضحية الرابعة ببتر في القدم. وجرى نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى المنشأة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، حيث حُرر المحضر بذلك.

المصدر: "مصر تايمز"