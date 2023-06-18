الحكومة الإسرائيلية تسرّع البناء الاستيطاني والسلطة الفلسطينية تقاطع اجتماع اللجنة الاقتصادية

أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، تسريع عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، فيما ردت السلطة الفلسطينية بمقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا.

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وقالت مراسلتنا إن الحكومة الإسرائيلية صادقت على خطوات تقصير إجراءات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما يسمح بتسريع عمليات البناء ونقل الصلاحيات من وزير الدفاع يوآف غالانت إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وعقب ‏قرار الحكومة الإسرائيلية بتسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك، أعلنت السلطة الفلسطينية مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين والتي كان مقررا عقدها يوم غد.

ونقلت مراسلتنا عن حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن القيادة الفلسطينية ستدرس جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ وتتعلق بالعلاقة مع إسرائيل.





المصدر: RT