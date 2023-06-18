الداخلية الكويتية تتخذ إجراءات قانونية بحق صاحب فيديو "الفسق والفجور"

أعلنت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية يوم السبت، أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص ظهر بفيديو متداول يحرض فيه الشباب على الفسق والفجور.

الداخلية: جاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد احد الاشخاص ظهر بفيديو متداول يحرض الشباب فيه على الفسق والفجور pic.twitter.com/xaIWLw1M6N — جريدتكم (@ImeGrop) June 17, 2023

وتجرم الكويت الفسق والفجور، حيث تناول المشرع الكويتي الجرائم الجنسية أو الجرائم الواقعة على العرض والسمعة ضمن نصوص قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في المواد من 186 إلى 204، حسبما ذكره موقع "محاماة نت".

وشملت هذه النصوص جميع انواع الجرائم الجنسية ابتداء بالمواقعة الجنسية بأنواعها وانتهاء بالتحريض على الفسق والفجور.

وتطرق المشرع الكويتي لهذه الجرائم وشدد العقوبات فيها لما لها من أثر كبير في حياة الفرد لكونها تقع على شرفه وعرضه فهما المصلحة التي يبتغيها المشرع من ذلك التجريم.

المصدر: وسائل إعلام كويتية