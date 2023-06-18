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رئيس الإمارات ونائباه يعزون العاهل السعودي

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رئيس الإمارات ونائباه يعزون العاهل السعودي
السعودية والإمارات
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بعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، برقية تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر فيها عن خالص تعازيه في الأميرة هناء بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز.

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كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية إلى الملك سلمان.

والأربعاء، نعى الديوان الملكي السعودي في بيان الأميرة هناء بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز آل سعود.

وأصدر الديوان الملكي اليوم بيانا قال فيه "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة هناء بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز آل سعود".

ووارت الأميرة السعودية الراحلة الثرى يوم الخميس.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية

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