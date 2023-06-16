شرطة مكة توقف 3 مصريين روجوا لحملة حج وهمية وباعوا أساور حاج غير صحيحة (صورة)

قبضت شرطة مكة المكرمة على مقيم ووافدين اثنين بتأشيرة زيارة جميعهم مصريون، لترويجهم لحملة حج وهمية وبيع أساور حاج غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم ضبط بحوزتهم مبالغ مالية، ليصار إلى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي هذا الإطار أهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، محذرا في الوقت نفسه من حملات الحج الوهمية، والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة.

يشار إلى أن أساور الحاج هي عبارة عن أساور إلكترونية والتي تتيح لمديري المكاتب الخدمة الميدانية تدقيق بيانات الحجاج وطباعتها أثناء الاستقبال والمغادرة.

المصدر: جريدة الرياض