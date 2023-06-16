واقعة حزينة تهز مصر.. وفاة 3 أطفال أشقاء عقب تناولهم حلوى ومثلجات في سوهاج (صورة)

توفي ثلاثة أطفال أشقاء يعانون داء السكري جراء تناولهم الحلوى والمثلجات جنوب محافظة سوهاج، في حادث فريد هزّ مشاعر المصريين.

وقال موقع "القاهرة 24" المصري إن الأشقاء الثلاثة فارقوا الحياة حيث يعانون مرض السكري.

وشعر الأطفال بحالة إعياء وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي، إلا أن اثنين منهما لفظا أنفاسهما فور وصولهما للمستشفى، بينما لفظ الشقيق الثالث أنفاسه مساء الجمعة داخل المستشفى.

وذكر الموقع المصري أن الأم البالغة من العمر 37 عاما، أصيبت بصدمة شديدة عقب وفاة أبنائها ودخلت في نوبة بكاء وحزن هستيرية.

وأوضح مقربون من أسرة الأطفال الثلاثة أن هناك خلافات أسرية بين الأم والأب أدت إلى انفصالهما عن بعضهما، وكان الأطفال في حضانة الأم وأنهم خرجوا للتنزه بدائرة مركز المنشأة وقت الحادث.

وبسؤال والدتهم المدعوة شريهان ف. أ.، موظفة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة وتقيم بدائرة المركز، أفادت بأنه أثناء وجودهم بدائرة القسم للتنزه أسرف أبناؤها في تناول ممنوعات الطعام من حلوى وآيس كريم، وذلك لمعاناتهم مرض السكري.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري