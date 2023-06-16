 
مباشر

وزيرا الداخلية الفرنسي والألماني يزوران تونس الأحد والاثنين

أخبار العالم العربي

وزيرا الداخلية الفرنسي والألماني يزوران تونس الأحد والاثنين
AFP
علم تونس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vio7

سيتوجه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، ونظيرته الألمانية نانسي فيسر، إلى تونس يومي الأحد والاثنين، لبحث سبل حل قضية الهجرة مع الجانب التونسي.

وقال المصدر نفسه، إن وزيري الداخلية سيصلان إلى العاصمة التونسية بعد ظهر الأحد ويغادرانها بعد ظهر اليوم التالي.

إقرأ المزيد
الرئيس التونسي: اتفاقيات
الرئيس التونسي: اتفاقيات "بريتون وودز" ليست قدراً محتوماً على البشرية

وأكد أن الهدف من الرحلة "تعزيز التعاون بين فرنسا وألمانيا وتونس فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي".

وستلتقي فيسر ودارمانان خصوصا الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزير الداخلية كمال الفقي.

وكان وفد أوروبي يضم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ونظيرها الهولندي مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، قد أجرى زيارة إلى تونس.

وقالت أورسولا فون دير لايين إن الوفد اقترح على الرئيس التونسي قيس سعيد، برنامج مساعدات بقيمة 900 مليون يورو يشمل خطة لدعمَ مكافحة الهجرة غير الشرعية. 

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا