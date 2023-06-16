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ماذا قال بوتين للشيخ محمد بن زايد عن مصر والسيسي؟ (فيديو)

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ماذا قال بوتين للشيخ محمد بن زايد عن مصر والسيسي؟ (فيديو)
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رصد فيديو الحديث الذي دار بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإماراتي الشيخ محمد بن زايد، حول مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

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وأشار بوتين إلى أن روسيا تقوم بمشروع واعد في مصر، وهو إقامة المنطقة الصناعية، موضحا أن روسيا يمكنها بناء نفس المشروع في الإمارات.

ورد  الشيخ محمد بن زايد قائلا: "لماذا لا يكون التعاون إماراتيا روسيا مصريا مشتركا، هناك استثمارات إماراتية كثيرة في مصر".

وقال بوتين: "أنا أعلم، يمكننا مناقشة هذا الموضوع مع الرئيس السيسي".

المصدر: RT

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