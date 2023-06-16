المغرب.. أمن القصر الكبير يوقف شخصا صدرت بحقه 7 مذكرات بحث
Globallookpress
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تمكنت فرقة الأبحاث بمفوضية الشرطة بالقصر الكبير في المغرب من إيقاف شخص صدرت بحقه سبع مذكرات بحث في المملكة.
وأوضحت مصادر لصحيفة "هسبريس" أن الموقوف "ع. ع. و." 46 سنة، والملقب بـ"تشاطو"، يشتبه تورطه في ترويج المخدرات الصلبة بمدينة القصر الكبير ونواحيها.
وأفادت المصادر بأن المشتبه به مبحوث عنه منذ أزيد من ثلاث سنوات.
يشار إلى أن النيابة العامة أمرت بوضع الموقوف تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه مفوضية الشرطة بالقصر الكبير من أجل تقديمه إلى العدالة ومتابعته بحسب المنسوب إليه.
المصدر: "هسبريس"