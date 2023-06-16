مدبولي يترأس وفد مصر في مهمة المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية

غادر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الجمعة، القاهرة لترؤس وفد مصر في مهمة المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية.

ونيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الزيارة التي يقوم بها وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة إلى كل من كييف وسان بطرسبورغ، وزير الخارجية سامح شكري.

ويضم وفد المبادرة الإفريقية المشتركة رؤساء جنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وممثلا عن جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.

وكانت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا زين دانغور قد صرحت في وقت سابق بأن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا وزعماء 5 دول إفريقية أخرى سيزورون موسكو وكييف في أوائل يونيو في إطار مبادرة سلام، قال عنها جان إيف أوليفييه، في تصريحات لـ "نوفوستي"، إن الهدف الرئيسي منها هو "المبادرة والمساعدة في إقامة حوار بين البلدين".

وأشار جان إيف أوليفييه إلى أن مفاوضات البعثة الإفريقية ستعقد دون شروط مسبقة، وهي "الأولى من نوعها التي وافق على قبولها كل من بوتين وزيلينسكي".