رئيس حزب حركة "عازمون": لا يمكن لتونس أن تكون شرطيا لأوروبا

أكد عياشي زمال، رئيس حزب حركة "عازمون" التونسي، أنه لا يمكن لتونس أن تكون شرطيا لأوروبا أو بلدا لتوطين غير التونسيين.

وأكد عياشي زمال أن حزب حركة "عازمون" يساند الرئيس قيس سعيد مساندة مطلقة في موقفه حول موضوع الهجرة غير النظامية.

وأفاد بأن موضوع الهجرة غير النظامية موضوع حارق ولابد أن يحضى بالعناية اللازمة من طرف رئيس الجمهورية والحكومة، ولا بد من مناقشته بصفة شاملة.

وأضاف أن تونس لديها كفاءات تهاجر وتنتفع بهم البلدان الأوروبية بالإضافة إلى هجرة التونسيين غير النظامية.

واقترح زمال شراكة مع أوروبا لإعادة تأهيل مراكز التكوين حتى يهاجر الشباب وهو حامل لشهادة تكوين ضمانا لكرامته.

جدير بالذكر أن حركة "عازمون" نظمت يوم الخميس ندوة علمية في باجة حول الأمن الغذائي في تونس الواقع التحديات والآفاق، حيث أكد عياشي زمال أن الندوة المذكورة تأتي في إطار سلسلة من الندوات التي تعالج مشاكل تونس والمواطن التونسي وتقترح حلولا.

المصدر: "موزاييك"