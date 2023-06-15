السفير الروسي بالقاهرة: ندرك ابتزاز مصر من أمريكا وحلفائها بسبب التعاون مع روسيا

قال السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو، أن روسيا تدرك جيدا الضغط الذي تتعرض له مصر جماعيا من الغرب بسبب صداقتها مع روسيا.

إقرأ المزيد

وقال السفير في تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية: "نحن بالطبع ندرك الابتزاز الذي تتعرض له مصر، ويكفي أن نتذكر السلوك غير المبرر للسفراء الغربيين في يوليو الماضي، عندما طالبوا المصريين والجامعة العربية ومقرها القاهرة بإلغاء زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مشاركته في اجتماعات الجامعة".

وقال السفير إن مصر مثل جامعة الدول العربية، تلتزم بشدة بنهج متوازن للأحداث التي تجري في العالم اليوم، في محاولة لبناء علاقات متساوية مع جميع القوى العظمى، بما في ذلك إظهار الالتزام بالتعاون الوثيق مع روسيا.

وتابع السفير أن روسيا ومصر تمكنتا من خلال الجهود المشتركة ليس فقط من التغلب على الصعوبات التي خلقها أعضاء الناتو، ولكن أيضا من زيادة حجم التجارة، مشددا: "نحن نعمل بشكل مباشر ولسنا بحاجة إلى وسطاء غربيين".

ونوه السفير بأنه لولا الأعمال العدائية للولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها، الذين اخترعوا وما زالوا يبتكرون عقوبات جديدة ضد شركات الطيران الروسية لكان عدد السواح الروس الذين يسافرون إلى مصر أعلى بكثير، ومع ذلك تحاول شركات النقل الروسية ونظيراتها المصرية زيادة عدد الرحلات وتوسيع جغرافية المسارات لتلبية الطلب الكبير.

المصدر: RT