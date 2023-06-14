الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن لقاء مرتقب بين الرئيسين المصري والإيراني

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنه في ظل التطورات الدبلوماسية الأخيرة في الشرق الأوسط، تترقب إسرائيل إعادة العلاقات بين مصر وإيران التي وصفتها بأنها باتت وشيكة.

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ونقلت الصحيفة عن موقع "ذا ناشيونال" أن مصر وإيران يتوقعان تجديد العلاقات بينهما، وتعيين سفيرين في البلدين في غضون أشهر.

وأوضحت معاريف أن مسؤولين مصريين أكدوا أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على عقد لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، وأنه من المتوقع أن يعقد الاجتماع نهاية العام الجاري.

وكانت إيران قد أكدت أنها مهتمة بتحسين العلاقات مع مصر، أكثر الدول العربية سكانًا.

وأكدت المصادر أن تطبيع علاقات مصر مع إيران يضمن حسن نية طهران فيما يتعلق بجهود القاهرة لتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول مثل العراق وسوريا ولبنان حيث لها نفوذ كبير . وأضافوا أن مصر ستحاول في الوقت نفسه إقناع إيران بوقف أو على الأقل تقليص دعمها لحماس والجهاد الإسلامي ، الحركتان الفلسطينيتان الرئيسيتان في قطاع غزة.

كما تترقب تل أبيب عودة العلاقات بين البحرين وإيران وهي الدولة التي وقعت سلاما مع إسرائيل مؤخرا ضمن "الاتفاق الإبراهيمي" عام 2021، مشيرة إلى أن تجديد العلاقات سيحدث قريباً بعد أن قطعت البحرين العلاقات مع إيران في عام 2016 ، بعد يوم من قيام المملكة العربية السعودية بذلك، في أعقاب الهجمات على السفارة السعودية في طهران.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، ناصر كناني ، يوم الاثنين الماضي ، إن "المسؤولين في البحرين أعلنوا عن استعدادهم لإعادة العلاقات ، وإيران مهتمة بالتأكيد بتوسيع العلاقات مع جميع الدول الإسلامية والعربية".

المصدر: معاريف