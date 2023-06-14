لواء سابق بالجيش المصري يحذر من حرب طاحنة في البحر المتوسط

حذر اللواء السابق في الجيش المصري، المفكر الاستراتيجي، الدكتور سمير فرج من حرب طاحنة قد تحدث قريبا في البحر المتوسط.

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وقال إن "الجيش المصري وصل إلى مستوى عال على مستوى التدريب والمعدات العسكرية الحديثة وآخرها الفرقاطة القهار القادمة من ألمانيا، بالإضافة إلى تطوير كافة الأسلحة".

وأضاف خلال لقائه على قناة "صدى البلد"، أن مصر تعمل على توطين الصناعة الحربية، وهدفها هو حماية الاستثمارات المصرية في المياه الأقليمية.

وكشف عن أن الحرب القادمة ستكون في البحر المتوسط، الصراع القادم على الغاز في البحر المتوسط، بالإضافة إلى تأمين منطقة البحر الأحمر لتأمين قناة السويس، وإن هدف مصر ردع العدو بالقوة العسكرية.

المصدر: المصري اليوم