 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: ضربات دقيقة من البحر والجو تصيب نقاط تمركز احتياطيات العدو

لواء سابق بالجيش المصري يحذر من حرب طاحنة في البحر المتوسط

أخبار العالم العربي

لواء سابق بالجيش المصري يحذر من حرب طاحنة في البحر المتوسط
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vi1h

حذر اللواء السابق في الجيش المصري، المفكر الاستراتيجي، الدكتور سمير فرج من حرب طاحنة قد تحدث قريبا في البحر المتوسط.

إقرأ المزيد
رعب في إسرائيل من امتلاك مصر والسعودية والإمارات سلاحا نوويا
رعب في إسرائيل من امتلاك مصر والسعودية والإمارات سلاحا نوويا

وقال إن "الجيش المصري وصل إلى مستوى عال على مستوى التدريب والمعدات العسكرية الحديثة وآخرها الفرقاطة القهار القادمة من ألمانيا، بالإضافة إلى تطوير كافة الأسلحة".

وأضاف خلال لقائه على قناة "صدى البلد"، أن مصر تعمل على توطين الصناعة الحربية، وهدفها هو حماية الاستثمارات المصرية في المياه الأقليمية.

وكشف عن أن الحرب القادمة ستكون في البحر المتوسط، الصراع القادم على الغاز في البحر المتوسط، بالإضافة إلى تأمين منطقة البحر الأحمر لتأمين قناة السويس، وإن هدف مصر ردع العدو بالقوة العسكرية.

المصدر: المصري اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا