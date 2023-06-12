مقتل عنصرين من قوى الأمن الداخلي السوري جراء اعتداء نفذه مسلحون في القنيطرة

لقي عنصران من قوى الأمن السوري الداخلي مصرعهما، عقب استهدافهما من قبل مجهولين في بلدة نبع الصخر بمحافظة القنيطرة.

وذكرت وكالة "سانا السورية، أن المجندين كانا على رأس عملهما في بلدة نبع الصخر، عندما أطلق عليهما مجهولان النار، وأرداهما قتيلين.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان رسمي، "استشهاد الملازم شرف البطل محمد سامي عبيدان، والملازم شرف البطل ربيع علي وسوف من مرتبات قيادة شرطة القنيطرة – مركز شرطة نبع الصخر أثناء قيامهما بعملهما في ساحة البلدة، بعد إطلاق مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية النار عليهما من بندقية حربية بشكل مباشر".

وأشارت الوزارة إلى أن عناصر قوى الأمن الداخلي تقوم بملاحقة المعتدين الذين لاذوا بالفرار.

المصدر: وكالة سانا