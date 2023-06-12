مقتل أكثر من 20 طبيبا منذ بدء الاشتباكات في السودان بين الجيش و"الدعم السريع"

أعلنت نقابة أطباء السودان اليوم الاثنين، أن 21 طبيبا قتلوا جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ اندلاع المعارك في الـ15 من أبريل الماضي.

من جهتها، أفادت غرفة طوارئ جنوب الحزام بالخرطوم، اليوم الاثنين، بأن 18 مدنيا قتلوا وأصيب آخرون يوم أمس الأحد، جراء تساقط قذائف مدفعية ثقيلة على أحياء الأزهري والسَلَمة، فور انتهاء هدنة اليوم الواحد.

وأودت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع بأرواح مئات المدنيين، وأجبرت عشرات الآلاف على ترك منازلهم والنزوح أو اللجوء إلى الدول المجاورة.

المصدر: RT + وكالات