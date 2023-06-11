مصر.. بدء مشروع ترميم الجبانة والحي السكني بمنطقة مارينا الأثرية بالعلمين (صور)

شرعت وزارة السياحة والآثار المصرية، بترميم الجبانة والحي السكني بمنطقة آثار مارينا بمدينة العلمين.

وأفاد مراسل RT، بأن وزارة السياحة والآثار المصرية بدأت المشروع بالشراكة مع المجلس الأعلى للآثار، لترميم الجبانة والحي السكني بمنطقة آثار مارينا بمدينة العلمين، تمهيدا لافتتاحها أمام الحركة السياحية خلال الفترة القادمة.

وأوضح أمين عام المجلس المصري الأعلى للآثار مصطفى وزيري، أن منطقة آثار مارينا تعد واحدة من أهم المواقع الأثرية التي ترجع إلى العصر البطلمي والروماني، وتحتوي العديد من العناصر الأثرية المختلفة من جبانة، والتي تتضمن العديد من المقابر المختلفة الأشكال والأحجام، وحي سكني به العديد من المنازل التي تعود لتلك الحقبة التاريخية الهامة، بالإضافة إلى سوق المدينة والذي يحتوي على حمام من العصر البطلمي وآخر من العصر الروماني وبازيليكا من العصر الروماني وصهريجي المدينة.

ومن جانبه قال العميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف، إن فريق العمل قام حتى الآن بتنظيف وإزالة الرمال والأتربة من على أرضيات المقابر، وإزالة الحشائش والأعشاب التي تكتلت على أرضياتها، بالإضافة إلى أعمال ضبط مناسيب الأرضيات داخل المنازل، وفك وإعادة تركيب الأجزاء التي حدث لها هبوط بفضل عوامل التعرية، فضلا عن أعمال استخلاص الأملاح، وآثار الطحالب والفطريات وأعشاش النحل البري من على أسطح وجدران المقابر.

وبدأت أعمال إعادة بناء الأجزاء المفككة من بعض الجدران باستخدام الطوب الأصلي الخاص بها والموجود داخل وحول هذه المنازل والمقابر وكذلك ملء العراميس بين المداميك باستخدام مون من نفس مكونات الحجر الأصلي للمنازل.

كما قام سمير بزيارة لتفقد الأعمال بالمنطقة الأثرية والوقوف على الحالة الراهنة لها.

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المصدر: RT