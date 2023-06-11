تزامنا مع القمة الروسية الإفريقية..RT ضيفة أول منتدى إعلامي يقام في البيت الروسي بالقاهرة (صور)

شاركت مديرة قناة RT مايا مناع، بصحبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، والسفير الروسي في مصر جيورجي بوريسينكو، في أول منتدى إعلامي يقام في البيت الروسي بالقاهرة.

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وتزامن منتدى "مكانة وسائل الإعلام المصرية والإفريقية في منظور الإعلام العالمي المتغير"، مع القمة الروسية الإفريقية الثانية، التي ستعقد في الفترة الممتدة من 26 إلى 29 يوليو، في المدينة الروسية سانت بطرسبورغ، تحت شعار "التكنولوجيا والأمن باسم التنمية السيادية لصالح الإنسان".

كما شارك في المنتدى صحفيون من وسائل إعلام مصرية، بما في ذلك المدير التنفيذي لقناة "TeN TV"، نشأت الديهي، ورئيس إدارة تحرير جريدة "الشروق" عماد الدين حسين، إلى جانب ممثلين عن الدوائر العلمية والاجتماعية والخبراء البارزين.

ومن بين ضيوف الشرف، حضر المنتدى المتحدث الرسمي باسم الوزارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، أحمد أبو زيد، ونائب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، صالح الصالحي، والمدير العام لاتحاد وكالات الأنباء في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد اليامي، ومدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، عزت سعد.

وألقت زاخاروفا كلمة ترحيبية للمشاركين في المناقشة، وأشارت إلى أن موسكو ستدرس باهتمام نتائج المشاورات، واقترحت استمرارها في إطار الدورة المعنية ضمن القمة الروسية الإفريقية القادمة، وذلك من أجل تطوير آليات فعالة للتعاون المتكافئ في مجال الاتصالات العامة.

وقدم الحسين، وهو ضيف خاص من السنغال، أول شبكة اجتماعية إفريقية أسسها تحمل تسمية"One Africa"، وتضم 5 منصات ذات اتجاهات مختلفة ولديها أكثر من 650 ألف مشترك.

كما استمع الحضور إلى كلمة نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الاتحاد التابعة للجمعية الفيديرالية لروسيا الاتحادية، نائب رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية لروسيا، العالم الإسلامي فارين موخامبتشين.

وتمنى موخامبتشين للمتحدثين عملا مثمرا، وأشار إلى الدور القيم للإعلام الوطني في حماية الناس من الدعاية الأجنبية العدوانية. وتم التأكيد على أن الجانب الروسي مهتم بالتنسيق الفعال مع الشركاء العرب والأفارقة على هذا المسار، بما في ذلك التركيز على مكافحة انتشار الأفكار المتطرفة والإرهابية.

وخلال جلستين، تمت مناقشة الوضع الحالي وآفاق التعاون بين وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، مع الأخذ في الاعتبار التحولات السياسية الدولية. ويتم النظر في سبل استخدام الأدوات الصحفية في تعزيز مصالح الدول الإفريقية بدعم من روسيا.

وجرى تبادل شامل لوجهات النظر بشأن إمكانيات ربط الأشكال الجديدة لعمل وسائل الإعلام، بما في ذلك في مجال الإنترنت، لمكافحة تحديات المعلومات.

وأشار المشاركون في المنتدى إلى المساهمة الإيجابية المحتملة لمحادثات القمة الروسية الإفريقية المقبلة في بناء حوار في المجال الإعلامي العالمي، لا سيما أنها ستتطرق إلى المواضيع الأكثر إلحاحا على جدول الأعمال المشترك.

المصدر: RT