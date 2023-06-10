السعودية تصدر بيانا بشأن اجتماعات ليبيا في المغرب

رحبت السعودية بجهود لجنة 6+6 المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بهدف إعداد القوانين الخاصة بالانتخابات الليبية، مثمنة استضافة المغرب لهذه الجولة.

إقرأ المزيد

وأعربت الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6) بتوافق أعضائها حول إعداد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا الشقيقة، وذلك في ختام اجتماعاتها يومي 6 و7 يونيو، في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية الشقيقة.

وقالت الوزارة: "تشيد المملكة بجهود المملكة المغربية الشقيقة في إنجاح الحوار والتوافق الهامّين اللذين تم التوصل إليهما، بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا الشقيقة، معربةً عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكلٍ رسمي على القوانين الانتخابية، كخطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وحرصها على أن تكون ليبيا دولة فاعلة ومُؤثرة في مُحيطها العربي والإقليمي والدولي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والازدهار".

المصدر: "عكاظ"