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غزة.. مقتل شرطي فلسطيني أثناء أداء مهمة في القطاع

أخبار العالم العربي

غزة.. مقتل شرطي فلسطيني أثناء أداء مهمة في القطاع
غزة
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أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، عن مقتل شرطي فلسطيني صباح اليوم السبت، أثناء تنفيذ مهمة توقيف أحد المواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

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وقال الناطق باسم الداخلية، إياد البزم، في تصريح مقتضب "استشهد رقيب أول خالد محمد مصلح، من منتسبي جهاز الشرطة، جراء إصابته بإطلاق نار أثناء تنفيذ مهمة توقيف، وإلقاء القبض على المطلوب مطلق النار عصام سليمان النباهين".

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على المطلوب، عصام سليمان النباهين، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

المصدر: سبوتنيك

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