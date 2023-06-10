كتلة سياسية تتهم عشيرة صدام حسين بارتكاب مجزرة "سبايكر" ضد القوات العراقية (فيديو)

اتهمت كتلة "الصادقون" التابعة لحركة عصائب أهل الحق في العراق، اليوم السبت، عشيرة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، بارتكاب مجزرة "سبايكر" عام 2014 ضد القوات الأمنية.

إقرأ المزيد

وقال حسن سالم رئيس كتلة "الصادقون"، خلال كلمة له في احتفالية بمناسبة الذكرى التاسعة للمجزرة إن "تنظيم داعش الإجرامي ارتكب أبشع الجرائم، لكن جريمة مجزرة سبايكر ارتبكت من قبل نفر ضال ومجرم من عشائر تكريت، وبالخصوص عشيرة المقبور صدام حسين".

وأضاف سالم "لا نجامل، ولا نسوغ الحقائق على حساب الدماء العزيزة".

وتحل بعد يومين الذكرى التاسعة لمجزرة "سبايكر" التي قتل فيها 1700 عنصر من القوات العراقية بعدما هاجم عناصر تنظيم "داعش" قاعدة جوية تعرف باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين ونفذ بهم عملية إعدام جماعية.



المصدر: RT