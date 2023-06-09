الروس يرفضون إلغاء رحلاتهم إلى مصر رغم هجوم القرش

أعلنت رابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية، أن منظمي الرحلات السياحية في روسيا لم يسجلوا حتى الآن أي إلغاء لرحلات المواطنين الروس إلى مصر بسبب حادثة سمكة القرش.

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وقالت الجمعية: "أكبر منظمي الرحلات السياحية في روسيا لم يسجلوا إلغاء الرحلات إلى الغردقة ولم يتنبأوا بذلك فيما يتعلق بحالة الطوارئ الأخيرة. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون رد الفعل الرئيسي من السائحين بحلول مساء الغد".

وقالت الجمعية إنه من السابق لأوانه الحديث عن الرفض، هناك منظمتان سياحيتان رئيسيتان (PAC Group و PAX) لم تسجلان إلغاء للرحلات".

من جانبه توقع نائب رئيس الاتحاد الروسي للسياحة دميتري غورين ألا تؤثر هذه الحادثة عى تدفق السياح الروس إلى مصر بشكل كبير، وسيعمل السياح على الانتظار والترقب والانتقال مؤقتا إلى حمامات السباحة وإلى الرحلات الاستكشافية.

وأشار إلى أن مصر من بين الوجهات الأكثر شعبية لقضاء العطلات بالنسبة للروس، حيث يزورها بانتظام حوالي مليون شخص سنويا من الروس.

وفقا له، يجب على السياح في مثل هذه الحالة أولا اتباع توصيات السلطات المحلية، وعادة ما تضع السلطات المحلية مجموعة كاملة من الإجراءات لضمان سلامة السياح.

المصدر: نوفوستي