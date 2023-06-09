مصر تودع أهم رموز ثورة "25 يناير".. رحيل جورج إسحق عن 85 عاما

توفي قيادي حركة "كفاية" المصرية، جورج إسحق، الذي يعتبر أحد أهم رموز ثورة "25 يناير" عن 85 عاما، بعد مكوثه في أحد المستشفيات الخاصة على خلفية أزمة صحية أدخلته غرفة العناية المركزة.

ونعى الأصدقاء والزملاء الراحل إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو قيادي في الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"، التي تعتبر تجمع فضفاض من مختلف القوى السياسية المصرية.

بدوره، أعلن رئيس حزب "العدل" عبد المنعم إمام، نبأ وفاة جورج إسحق، وكتب في صفحته الشخصية على "فيسبوك": "قديس العمل الوطني جورج إسحق.. في ذمة الله".

هذا وقد تعرض إسحق في عام 2022 لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات في محافظة القاهرة، ولأكثر من أزمة صحية خلال الأشهر الماضية، ما منعه من المشاركة في أنشطة واجتماعات المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وكان جورج إسحق عضوا بـ"الجمعية الوطنية للتغيير"، والتي نادت بـ 7 مطالب من أجل التغيير، وكان من بينها، إنهاء حالة الطوارئ، مراقبة القضاء للانتخابات، إشراف منظمات المجتمع المدني على العملية الانتخابية.

وسجل مشاركة قوية في الدعوة لثورة "30 يونيو" بعد اكتشافه خداع جماعة الإخوان لجماهير الشعب المصري.

بدوره، كشف قيادي في الحركة المدنية أن جنازة إسحق ستقام يوم الأحد المقبل، في الكاتدرائية بالعباسية.

يعتبر جورج إسحق أحد الشخصيات السياسية البارزة، والمعروفة منذ سنوات، وعرف بنشاطه الحقوقي واسمه بالكامل: جورج إسحق أبو الفضل جاد الله، من مواليد محافظة بورسعيد عام 1938.

وعمل مدرسا للتاريخ، عقب تخرجه في كلية الآداب عام 1964. وشارك في العديد من المظاهرات في مصر، من بينها التظاهرات التي أعقبت نكسة 1967، ثم مظاهرات الطلبة 1968، والعديد من التظاهرات التي سبقت حرب اكتوبر 1973.

وفي 2004 اختير منسقا عاما لحركة "كفاية".

المصدر: الإنترنت + الأسبوع