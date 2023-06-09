حاكم فورونيج: إصابة 3 أشخاص جراء تحطم مسيرة في شارع بيلينسكي (صور+ فيديو)

أفاد حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر غوسيف، بتحطم مسيرة أوكرانية إثر اصطدامها بمبنى سكني بشارع بيلينسكي في فورونيج، والتي تسببت بإصابة 3 مدنيين.

وقال الحاكم في منشور: ""وفقا للبيانات الأولية، تحطمت طائرة بدون طيار (إثر اصطدامها بمنى سكني) في شارع بيلينسكي في فورونيج. وإثر ذلك أصيب 3 أشخاص بشظايا زجاجية نتيجة سقوط المسيرة.. وتقوم خدمات الطوارئ بتقديم كل المساعدة اللازمة ومعاينة مكان الحادث".

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من مكان الحادث والتي تظهر الدمار الذي خلفته المسيرة جراء اصطدامها بمنى سكني في موقع الحادث المذكور.

وقال النشطاء إن المسيرة اصطدمت بمنى سكني وتحطمت على إثرها وخلفت دمارا في واجهة بعض الشقق السكنية.

المصدر: RT