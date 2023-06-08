مصر.. ردود حادة على خطة إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى وتجريد الأردن من الوصاية

ردت مجموعة من الخبراء المصريين على تصريحات عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي عن خطة تقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود.

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وندد الكاتب والباحث وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق سعد الفقي، في تصريحات لـRT بما طرحه عضو الكنيست الإسرائيلي، موضحا أن الخطة التي يدعو إليها المتطرف عضو الكنيست تأتي امتدادا لمحاولات تهويد مدينة القدس وتغيير معالم المسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى أن ما دعا إليه عضو الكنيست "يأتي ضمن مسلسل التهويد الذي تنتهجه إسرائيل وأتباع سياسة النفس الطويل"، موضحا أن "كل الدعوات من المتطرفين اليهود ماتت، وسوف تموت في مهدها، فالمسجد لنا والأرض لنا وإسرائيل هذا الكيان اللقيط حتما إلى زوال".

وأكد الفقي أنه "على المجامع الفقهية العربية والإسلامية والمؤسسات المعنية بالمسجد الأقصى سرعة كشف كذب هذه الدعوات التي تفتقد العقل والمنطق وتخالف كل القوانين الدولية والأممية.

وبحسب الخطة التي نشرتها وسائل إعلام عبرية، فإن "المسلمين سيستمرون في الصلاة في المسجد الأقصى، وسيحصلون على المصلى القبلي (الجهة الجنوبية) وملحقاته، ويستولي اليهود على المنطقة الوسطى والشمالية خصوصًا قبة الصخرة، بحجة أنها شيدت على أنقاض "الهيكل".

ويقترح هاليفي في الخطة التي يعكف حاليًا على حشد التأييد لها في الكنيست، تجريد الأردن من الوصاية على المسجد الأقصى، والبدء في عملية من شأنها إزالة المكانة السياسية التي اكتسبتها المملكة على مر السنين، كجزء من الاتفاقات مع الحكومات الإسرائيلية.

من جانبه، قال الخبير السياسي المصري أحمد حسين نائب رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري بمصر، إن: "ما كان ليستطيع هذا المجرم الصهيوني أن يعلن عن خطة كهذه إلا نتيجة هرولة أنظمة الحكم العربي في التطبيع ورفع راية الاستسلام للعدو الصهيوني، ولكني أذكر ذلك المأفون وعصابته الصهيونية ألا ينخدع في ظاهرة التطبيع لأنها ستقف عند حد استسلام أنظمة حكم لم تختارها شعوبها، أما أصحاب الحق الأصيل في القدس والمسجد الأقصى المبارك هم الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، وأن هذه الشعوب ما زالت وستظل ثابتة على أعتاب عروبتها راسخة متمسكة بحق المقاومة إلى أن تصل للحظة الانتصار و تحرير القدس و فلسطين جميعا من البحر إلى النهر".

وأضاف أحمد حسين في تصريحات لـRT: "أذكر عضو العصابة الصهيونية أن ما أقوله ليس من قبيل الأماني بل هو واقع ملموس على الأرض و ساطع كالشمس يراه كما رأى صواريخ المقاومة تصل إلى تل أبيب و يسمعه كما سمع صافرات الإنذار تدعوه و تدعوا الملايين في كيانه اللقيط إلى الهروب داخل الملاجئ في كل بقعة في وطننا المحتل".

وأردف نائب رئيس العربي الناصري قائلا: "أدعو عضو العصابة الصهيونية إلى مراجعة أداء المقاومة الفلسطينية الباسلة في كل إعتداء غاشم و كيف أنها تتطور بمستوى الأداء القتالي و مدى صواريخ العزة و الكرامة التي تواجه أحدث ترسانة عسكرية يملكها العدو".

وتابع: "كما أدعوه إلى أن يرى ويفهم أن الأمة التي تقدم زهرة شبابها فداء للأقصى وفلسطين وسط زغاريد نسائها هي أمة خُلِقت للخلود، وأخيرا أذكر عضو مجلس الإجرام الصهيوني أنكم عقدتم بما يسمى باتفاقية سلام مع النظام المصري منذ 44 عاما وحاولتم بكل إمكاناتكم فرض التطبيع والاستسلام على شعبنا المصري، إلا أنها تحطمت على سخرة عروبة هذه الشعب المدهش، ظهرت جلية في بسالة وجسارة ابن قرية العمار بريف مصر الشهيد البطل الجندي محمد صلاح، الذي عبر عن آمال و أحلام وطنه و أمته من المحيط إلى الخليج".

وأشار إلى أنه لو أن الحكومة المصرية قد سمحت بجنازة شعبية وعزاء لفخر العرب لرأيتم مشهدا مهيبا لا ينافسه سوى جنازة الزعيم الخالد جمال عبدالناصر، لتتأكدوا و تشاهدوا كيف يراكم الشعب المصري والعربي.

من جانبه، رد عضو أمانة الحزب الناصري محمد علي عبد المنعم، على دعاة القبول والتطبيع مع العدو الصهيوني، قائلا: "بالتزامهم السياسي والأخلاقي والإنساني أن قضية الشعب الفلسطيني لم تمت بعد في ضمير الإنسانية.. وأن الواقع، الذي يتسق مع حركة التاريخ الخيرة، هو: فلسطين الحرة الممتدة من النهر إلى البحر وما إسرائيل إلا انحراف عن جادة مسيرة حركة التاريخ، ستزول عاجلا أم آجلا".

واختتم عبد المنعم الخبير السياسي بمصر، تصريحاته لموقع RT قائلا: "طال الزمان أم قصر، سينال الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية والثقافية والجغرافية في كامل فلسطين، من النهر إلى البحر، بإرادة الشعب الفلسطيني الحر المرابط على أكناف بيت المقدس ذلك هو وعد الله و اتساقاً مع حركة التاريخ، التي تسيرها العناية الإلهية، عندها يعم السلام أرض الرسالات" والعالم، من وراء ذلك".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم