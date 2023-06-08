بعد حادث الجندي المصري.. الجيش الإسرائيلي يستعد لحرب شاملة بمناورات "القبضة الساحقة"

كشف الجنرال بالجيش الإسرائيلي المقدم مئير أوحايون، قائد الكتيبة 51 في لواء جولاني، عبر إذاعة "راديو الشمال 104.5"، إن الجيش يستعد لحرب شاملة على عدة جبهات.

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وقال وفقا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية قال: "نحن نجري سلسلة تدريبات مدتها خمسة أسابيع ونقوم حاليا بتدريب كتائب كاملة، مما يعني أننا نستعد للحرب القادمة على خلفية التوترات الأمنية الأخيرة ضد إسرائيل".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه تل أبيب أمس، أن سلاح الجو الإسرائيلي يجري "تمرينا جويا"، لمحاكاة نشاط المقاتلات الحربية في حرب عام 1973 التي خاضتها مصر ضد إسرائيل واستردت فيها شبه جزيرة سيناء.

وأضاف الجنرال الإسرائيلي: "مهمتنا أن نكون جاهزين. لقد تجند في جولاني منذ 17 عاما، وفي كل صيف يحدث هذا، عمليا نحن نصل خلال أربعة أشهر من التدريبات إلى مستوى عال نسبيا من الكفاءة. في تدريبات الكتيبة، على سبيل المثال، ندرس الخطط التشغيلية وتكييفها مع الواقع المتغير. وهناك تقنيات تم تطويرها ونحتاج إلى التحقق منها."

وفيما يتعلق بالتحضير مع العناصر الأخرى داخل الجيش الإسرائيلي، أوضح: "هناك عمليات مع القوات الجوية، مثل الوحدات التكنولوجية، هناك ما يقرب من 20 كتيبة هنا في الفرقة 36 وحدها. نريد أن نرى كيف نحن من حيث الكفاءة والأستعداد. أنهينا الأسبوع الماضي تدريبات كتيبة استمرت قرابة خمسة أيام، وقد مشى المقاتلون مسافة 60-50 كم، وهم يحملون أثقالا على ظهورهم، ويفحصون ببساطة قدارت الدبابات والمدرعات مع مزيج من الدبابات والمدفعية، هذا ما نفعله واعتقد أننا جاهزون".

وأوضح: "عندما تريد الانتصار حقا، لن يكون هناك خيار آخر، سيكون عليهم استخدام القوات البرية، هناك صناع قرار في إسرائيل، الحكومة، كبار الضباط العسكريين، وزير الدفاع، وعندما يضعون في اعتباراتهم ما يتعلق باستخدام القوة العسكرية وهل هذا صحيح من الناحية الأخلاقية أم لا، في تقديري مثل تقديرك، في النهاية لن يكون هناك خيار".

وعن مشاعره حيال الهجوم الخطير الذي حدث مؤخرًا على الحدود المصرية والذي أدى إلى مقتل ثلاثة جنود، قال: "للأسف هذه الحالات تحدث أنا أيضًا جربت طريقة التأمين عند حدود مصر، المقاتل الذي يستحق أن يكون مقاتلاً ، يعرف المخاطر التي ينطوي عليها هذا والمسؤوليات التي يتحملها. وخلاصة القول لا يوجد شيء آخر هذا طريقنا وطالما كان هناك جيش ستكون هناك خسائر أيضا ".

المصدر: معاريف