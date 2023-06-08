محلل إسرائيلي يصف السلام مع مصر بـ "الوهمي"

قال المحلل السياسي الإسرائيلي حاييم لفنسون، في تقرير له، إن اتفاق السلام مع مصر هو اتفاق وهمي.

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وأضاف أنه يوجد بين مصر وإسرائيل اتفاق سلام، ومن شأن عملية الحدود التي نفذها جندي مصري السبت الماضي، والتي أسفرت عن قتل وإصابة 4 جنود إسرائيليين، أن يكون لها مغزى يتجاوز مسألة كم ساعة يقوم الجنود بالحراسة، ولماذا الطائرة المروحية لم تقلع في الوقت المناسب.

وقال في تقرير نشرته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية "لو أن من أطلق النار ليس عنصرا أمنيا فلا قلق من ذلك، لكنه لم يكن كذلك، وأيضا الكراهية تجاه إسرائيل في مصر، وانتقاد إسرائيل بشكل مستمر".

وأوضح لفنسون أن السلام هو فقط اتفاق عدم اعتداء أكثر منه اتفاق سلام، يخدم مصالح النخبة الأمنية في مصر وإسرائيل، ولا يوجد سلام بين الشعبين.

وأكد أن الإسرائيليين غير مرغوب فيهم في مصر، والشعب المصري لا يزور إسرائيل، حتى العلاقات التجارية بين الطرفين "خفية".

وأضاف أن كل الحكومات في إسرائيل، منذ مناحيم بيغين وحتى الآن، أهملت الطلب الأساسي الذي يجب أن يكون بين دول بينها اتفاق سلام؛ هذا الطلب يجب أن يأتي أيضا من قبل الولايات المتحدة التي كانت الوسيط في محادثات السلام، ولا يمكن بالطبع الوصول إلى آخر المصريين، ولكن يمكن التساؤل حول أي إجراءات يتخذونها في الجيش والشرطة من أجل تربيتهم على السلام.

وأوضح أن المبرر الدائم هو احتلال إسرائيل لأراضي فلسطين وهذه ذريعة جيدة، ولكن يمكن التمييز بين الانتقاد المبرر لإسرائيل وبين الكراهية الشديدة التي تؤدي إلى تنفيذ عمليات قتل ضد جنود جيش إسرائيل.

المصدر: هاآرتس