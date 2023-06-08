تفكيك شبكة للاتجار بالبشر تتزعمها امرأة في بغداد

تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية من القبض على عناصر شبكة إجرامية للاتجار بالبشر تتزعمها امرأة.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الخميس، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الأمنية لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة، والتي تتاجر بالبشر والأعضاء البشرية.

وأوضحت أنه بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود عصابة تتزعمها إحدى النساء "كانت تستغل الأطفال والنساء في تجارة البشر وأعمال السمسرة والبغاء، تم تشكيل فريق عمل استخباري مختص وبعد أخذ الموافقات القضائية وبكمين محكم تم استدراج المتهمين والقبض عليهم بالجرم المشهود، وقد عرضت الأوراق التحقيقية أمام أنظار السيد القاضي المختص وقرر توقيفهم وفق قانون الاتجار بالبشر".

المصدر: RT