واقعة الرقيب أوهاد دهان نموذجا.. شهادات خطيرة في إسرائيل تكشف تفاصيل عن حادث الجندي المصري

يواصل الجيش الإسرائيلي التحقيق في عملية الحدود المصرية التي قُتل 3 جنود إسرائيليين وهم ليا بن نون وأوري إيلوز وأوهاد دهان.

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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تنفيذ هذه العملية المعقدة كشف سلسلة من الإخفاقات للجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن روايات مقاتلي الكتيبة التي ينمتي إليها الجنود القتلى تتناقض مع رواية الجيش وتؤكد وجود سلسلة من الإخفاقات.

وذكر موقع "كيبا" الإخباري الإسرائيلي، أن المؤسسة الأمنية تواصل التحقيق في الحادث الصعب على الحدود المصرية، والذي تمكن خلاله جندي مصري من التسلل إلى إسرائيل وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين،.

وفي غضون ذلك، تقدم شهادات الجنود التي نشرها مراسل الموقع العبري دورون كادوش، في "موجات الجيش الإسرائيلي" صورة صعبة وسلسلة من الإغفالات وكذلك فجوات كبيرة بين رواية الجيش الإسرائيلي ورواية الجنود.

على سبيل المثال، في الحادث الثاني الذي سقط فيها الرقيب أوهاد دهان، لم يكن اتصال قائد اللواء موجودا في مكان الحادث، وكان في ذلك الوقت في مكان آخر في القطاع.

وفقط بعد وفاة المقاتل الثالث وصل العميد إلى مكان الحادث، ومن تلك النقطة تمكن من استمرار تبادل إطلاق النار حتى قتل الجندي المصري.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه بينما كان الجنود يحاولون التحقق مما إذا كان الجندي المصري ما زال مسلحا، تم إطلاق النيران القاتلة تجاههم لكن شهادات المقاتلين تشير إلى أن أحد المقاتلين أدرك مبكرًا أن الجندي كان مسلحًا ببندقية طويلة وأن القوة علمت بذلك في بداية الحادث.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن الورديات الطويلة التي تبلغ 12 ساعة تنطبق فقط في عطلات نهاية الأسبوع وأكد أن التحقق من الاتصال بالجيش يتم كل ساعة

لكن المراسل الإسرائيلي نقل شهادة من جنود في الكتيبة بأن الحراس استمروا 12 ساعة طوال أيام الأسبوع وليس فقط في عطلة نهاية الأسبوع، كما أن إجراءات فحص المتابعة التي من المفترض أن تتم كل ساعة لا تتم سوى مرتين أو ثلاث مرات أثناء الحراسة، كما شهد الجنود بوجود نوبات لم يتصل بهم أحد على الإطلاق.

وفيما يتعلق باختراق الجندي المصري للحدود، تم الإبلاغ عن إخفاقات جسيمة، حيث تم إطلاق أجهزة الإنذار عند السياج عند الساعة السابعة صباحًا، لكن لم يتم إرسال أي قوة إلى مكان الحادث، في تشكيل المراقبات، شاهدت كاميرات السياج الحدودي أثناء دخول الجندي إلى إسرائيل، وكانت الملاحظات موجهة نحو نقاط أخرى في السياج، حيث يوجد شبهات قوية بالتهريب.

ورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على التحقيق وقال: "إن الجيش الإسرائيلي في خضم تحقيق شامل ومعمق ، سيتم الانتهاء منه في غضون أيام قليلة، وسيتم تقديمه أولاً وقبل كل شيء إلى عائلات القتلى والجمهور عبر وسائل الإعلام".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية