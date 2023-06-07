وزير ليبي: مصر لا تتدخل في شؤوننا وترغب بعملية سياسية وطنية

قال وزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عصام بوزريبة، يوم الأربعاء، إن مصر تتجنب التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، وتساند القرارات بشأن التوافق بين الأطراف الليبية.

وقال بوزريبة بشأن سبب عدم اعتراف دول عربية وغربية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي "لأنها تمت باتفاق ليبي ليبي، وحاولت فرض قرار ليبي ليبي أيضا، هذا هو السبب الرئيسي لعدم اعتراف الدول بالحكومة".

وأكد بوزريبة أن "مصر من الدول المساندة للقرارات الليبية الليبية، وهي تتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية لأنها هي التي تحظى بالاعتراف الدولي، كما أنها أكثر دولة تحاول عدم التدخل في الشأن الليبي، وتريده ليبيا خالصا بغض النظر عن مواقف بعض الدول الأخرى".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد شدد خلال لقائه برئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، في شهرفبراير الماضي، على "ضرورة توقف بعض الأطراف الخارجية عن محاولات تطويع العملية السياسية في البلاد بحسب مصالحها، حيث تفرض المسؤولية على جميع شركاء ليبيا تقديم الدعم للأشقاء الليبيين للتوصل إلى التوافق المطلوب بمفردهم وبإرادتهم".

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المصدر: وكالات