 
مباشر

وزير ليبي: مصر لا تتدخل في شؤوننا وترغب بعملية سياسية وطنية

أخبار العالم العربي

وزير ليبي: مصر لا تتدخل في شؤوننا وترغب بعملية سياسية وطنية
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vgqj

قال وزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عصام بوزريبة، يوم الأربعاء، إن مصر تتجنب التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، وتساند القرارات بشأن التوافق بين الأطراف الليبية.

وقال بوزريبة بشأن سبب عدم اعتراف دول عربية وغربية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي "لأنها تمت باتفاق ليبي ليبي، وحاولت فرض قرار ليبي ليبي أيضا، هذا هو السبب الرئيسي لعدم اعتراف الدول بالحكومة".

وأكد بوزريبة أن "مصر من الدول المساندة للقرارات الليبية الليبية، وهي تتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية لأنها هي التي تحظى بالاعتراف الدولي، كما أنها أكثر دولة تحاول عدم التدخل في الشأن الليبي، وتريده ليبيا خالصا بغض النظر عن مواقف بعض الدول الأخرى".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد شدد خلال لقائه برئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، في شهرفبراير الماضي، على "ضرورة توقف بعض الأطراف الخارجية عن محاولات تطويع العملية السياسية في البلاد بحسب مصالحها، حيث تفرض المسؤولية على جميع شركاء ليبيا تقديم الدعم للأشقاء الليبيين للتوصل إلى التوافق المطلوب بمفردهم وبإرادتهم".

إقرأ المزيد
بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن نتائج اجتماعات لجنة ال6+6
بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن نتائج اجتماعات لجنة ال6+6
إقرأ المزيد
أزمة ليبيا.. وجدل حول سيف الإسلام القذافي
أزمة ليبيا.. وجدل حول سيف الإسلام القذافي
إقرأ المزيد
رغم الخلافات حول ترشح العسكر وشخصيات من عهد القذافي.. ترجيحات بتوقيع صالح والمشري على اتفاق 6+6
رغم الخلافات حول ترشح العسكر وشخصيات من عهد القذافي.. ترجيحات بتوقيع صالح والمشري على اتفاق 6+6

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا