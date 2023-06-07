شعارات مؤيدة للصهيونية والمثليين تباع في اليمن وتحرك عاجل من السلطات (صورة)

أتلفت وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء كمية من السلع التي تحمل شعارات خاصة بالصهيونية والمثليين، حسبما ذكره موقع "سبتمبر نت" التابع للحوثيين يوم الأربعاء.

وخلال عملية الإتلاف، أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، أن البضائع التي تم اتلافها عبارة عن ملابس وألعاب أطفال وأحذية تحمل نجمة داوود وشعارات تعاطف مع المثليين.

وقال إنه تمت مصادرة تلك الكميات خلال عمليات الرقابة التي تنفذها الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظة على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأضاف أن عملية الاتلاف تأتي في سياق التزامات الوزارة بمنع دخول وتداول البضائع الإسرائيلية وغيرها من السلع التي تحاول أن تنال من أخلاق وهوية الشعب اليمني.

وأشار قطران إلى أن هناك كميات أخرى من البضائع التي تحمل شعارات وعلامات خاصة بإسرائيل والمثليين قامت الوزارة بالتحريز عليها وفتحت تحقيقا لمعرفة مصادرها ودوافع عمليات استيرادها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد أن الوزارة لن تتساهل مع أي محاولة لإدخال بضائع إسرائيلية واتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم.

المصدر: موقع "سبتمبر نت"