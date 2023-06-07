"التمويل يجب أن يسير مع الإصلاحات".. وزير خارجية إيطاليا: ملتزمون بدعم تونس

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، إنه في تونس "يجب أن نسير على طريق التمويل جنبا إلى جنب مع الإصلاحات".

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وذكر تاياني، بأن "روما تعمل مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمنح قرض لتونس"، معلنا أنه "سيكون في واشنطن الأسبوع المقبل حيث سيلتقي رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا"، مشيرا إلى أنه "سيصر على الاقتراح الإيطالي، الذي ينطوي على البدء بتمويل تونس ثم نرى كيف تسير الإصلاحات المطلوبة، ثم نواصل التمويل".

لكنه استدرك موضحا أن "القول إما أن تنفذوا الإصلاحات أو أنكم لن تحصلوا على التمويل، فهذا الأمر يبدو لي وكأنه أمر تذرع لا يمكن أن يقبله التونسيون.. يجب أن نسير جنبا إلى جنب على طريق التمويل والإصلاحات.

وشدد تاياني على "التزام إيطاليا بقوة مع تونس حتى يتسنى لهذا البلد الحصول على الدعم اللازم والحيلولة دون أن يتعرض لانهيار مالي".

تصريحات وزير الخارجية الإيطالية جاءت غداة زيارة قامت بها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أكدت خلالها أن روما ستدفع في اتجاه التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي، معلنة أنه سيتم ضخ 700 مليون يورو لتونس، لدعم القطاعات الحياتية ذات الأولوية مثل الصحة والخدمات.

من جهة أخرى، أكد تاياني أن الحكومة الإيطالية تعمل جاهدة لوقف تدفقات الهجرة التي تغادر من ليبيا وتونس، كاشفا أنه سيلتقي اليوم برئيس الوزراء الليبي لبحث هذا الملف وملفات أخرى.

المصدر: آكي