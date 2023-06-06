محللون مصريون يعلقون على فرص نجاح المبادرة الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية

علق محللون مصريون على فرص نجاح المبادرة الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية، واعتبروا أنها خطوة مهمة وغير مسبوقة لحل قضية عالمية من شأنها تعزيز دور القارة في الأزمات الدولية.

إفريقيا.. القوة التصويتية الثانية في الأمم المتحدة 55 دولة

وقال خبير الشؤون الإفريقية رمضان قرني محمد: "فيما يعزز دور قارة إفريقيا في العلاقات الدولية المعاصرة، وتحول أدوارها إلى فاعل إقليمي في القضايا والأزمات الدولية، ناقش قادة دول :مصر وجنوب إفريقيا وجزر القمر، والسنغال، وأوغندا، وزامبيا ، المبادرة الإفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية. كما أكدت المبادرة أهمية دول القارة، خاصة كقوة تصويتية في الأزمات الراهنة، بالنظر إلى أن دول القارة هي القوة التصويتية الثانية في الأمم المتحدة 55 دولة".

وأضاف: "يؤكد الخطاب لسياسي قادة الدول المذكورة على الرغبة في النأي بالقارة عن الصراعات الدولية المعاصرة، وتغليب قواعد القانون الدولي، بالنظر إلى التداعيات السلبية على إفريقيا خاصة قضايا الغذاء والطاقة".

وأوضح: "لا يرجح نجاح المبادرة الإفريقية في وقف الأزمة ولو على الأقل مرحليا بالنظر إلى افتقاد دول المبادرة والاتحاد الإفريقي عموما آليات ناجزة لحل الصراعات والأزمات، ولعل أزمة السودان خير مثال، وتوقع الرفض الغربي للحلول الإقليمية للأزمة الروسية الأوكرانية، بالنظر إلى المواقف التصويتية لأغلب دول الاتحاد الإفريقي التي لم تؤيد سياسة العقوبات الغربية على روسيا، وبالرغم من ذلك لا يستبعد أن تمثل المبادرة إطارا هاما ودوليا لجهود صياغة نظام دولي معاصر يرتكز على قواعد التعددية والعدالة ".

وأشار إلى أنه "يتوقع تكثيف التحركات الغربية تجاه دول المبادرة، خلال المرحلة المقبلة، خاصة السنغال وزامبيا، لاستقطابهما بشأن أي مقترحات غربية، كما لايستبعد ممارسة ضغوط على مصر وجنوب إفريقيا لتليين مواقفهما، كذلك يتوقع تكثيف الضغوطات الحقوقية على أوغندا لتعديل موقفها، ويرجح أن تشهد الشهور المقبلة تكثيف الزيارات والتحركات الغربية تجاه دول المبادرة لبلورة موقف غربي يدعم الأهداف والمطالب السياسية لتلك الدول".

مبادرة تختلف عن سابقاتها

بدورها أكدت الخبيرة فى الشأن الإفريقي نورهان أبو الفتوح: "تعد المبادرة الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية خطوة مهمة يمكن وصفها بأنها الأولى من نوعها، فهي المرة الأولى التي يخرج فيها 6 من قادة الدول الإفريقية بمبادرة لحل قضية عالمية، وتأتي هذه المبادرة نتيجة التداعيات السلبية للأزمة التي طالت أغلب دول العالم بما فيها الدول الإفريقية من أزمات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، حيث أدت الأزمة إلى نقص أكثر من 30 مليون طن من الغذاء في إفريقيا، كذلك زيادة الأسعار بنسبة 40%؜ بأسعار الغذاء في القارة، هذا بجانب نقص شديد في إمدادات الغذاء إلى دول القارة وانخفاض المساحة المحصولية بنسبة 25%. كما تأتي المبادرة نتيجة ضرورة إرساء السلم والأمن الدوليين وهو الدور الذي اضطلعت به مصر في عديد الملفات الإقليمية والدولية".

وأضافت: "تقدمت جنوب إفريقيا بالنيابة عن ال6 دول بالمبادرة، حيث قدم الرئيس الجنوب إفريقي رامافوزا نيابة عن نظرائه في زامبيا والسنغال والكونغو وأوغندا ومصر، وبدعم من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وتلقي قبولا من حيث المبدأ من كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية أعربا خلالها عن استعدادهما لقبول وساطة رؤساء الدول الإفريقية في مبادرة السلام، الرامية لحل الأزمة الأوكرانية واستقبال البعثة وقادة الدول الإفريقية في موسكو وكييف".

وأوضحت: "على الرغم من تعدد المبادرات التي طرحت لحل الأزمة إلا أن هذه المبادرة تختلف عن سابقاتها حيث تحمل فرص نجاح أكبر من غيرها خاصة وأن القارة الإفريقية تتمتع بعلاقات استراتيجية مع كل من روسيا وأوكرانيا ولا تغلب مصلحة أحدهما على الأخر، إذ تعد هذ المبادرة حيادية في أهدافها ورؤيتها وهو ما اتهمت بعكسه المبادرات السابقة مثل المبادرة الصينية التي زعمت واشنطن أنها خدعة حين صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه، "على العالم ألا ينخدع بأي قرار تكتيكي من روسيا، بدعم من الصين أو أي دولة، لتجميد الصراع بشروطه"، كما لم تجدي محاولة تركيا في دفع عملية التفاوض نفعا، ولم تسفر عن تقدم في محاولات الحل".

وقالت: "يؤشر على أهمية هذه المبادرة تزامن إطلاقها مع زيارة وزير الخارجية الأوكراني في جولة نادرة إلى إفريقيا في أواخر مايو الماضي والتي صرح خلالها إن العلاقات الدبلوماسية لبلاده مع قارة إفريقيا توفر فرصا جديدة للتعاون، هذا فضلا عن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ذات الوقت في جولة جديدة إلى إفريقيا شملت عدد من دول المبادرة قبيل أيام من القمة الروسية الإفريقية في يوليو القادم التي يتوقع أن تشهد مباحثات في هذا الشأن، والمفترض أن يزور ممثلو الدول الست العاصمتين الروسية والأوكرانية في منتصف يونيو حتى أوائل يوليو المقبل.

واختتمت:"خلاصة القول إن هناك آمالا كبيرة في نجاح هذه المبادرة الافريقية نتيجة ما تتمتع به أفريقيا من مكانة خاصة لدى كل من روسيا وأوكرانيا كما أنها ليس طرف مباشر أو غير مباشر في هذه الأزمة".

دعم حذر من قبل الغرب

بدوره قال الخبير فى الشأن الإفريقي يسري عبيد أن "بداية إفريقيا لها مصلحة مباشرة فى إنهاء هذه الأزمة لأنها الطرف الأكثر تضررا من استمرارها.. وهناك تنسيق مستمر بين القادة الأفارقة لوضع الآليات المناسبة لكي توتي هذه المبادرة أكلها. لذلك فإن هذه المبادرة تتطلع إلى حل فعال ووضع إطار عمل لسلام دائم بين ومحاولة الوصول لحلول وسط تحظى بقبول جميع الأطراف".

وأضاف: "أما عن فرص نجاح المبادرة فهناك احتمالان أولهما نجاح المبادرة لعدة أسباب منها أن حياد هذه الدول الإفريقية سيساعد في دفع مسيرة المحادثات الدبلوماسية بين طرفي النزاع، ويحول دون تحولهم إلى وسطاء بالوكالة، بالإضافة لكون إفريقيا لديها رغبة حقيقية في إيجاد تسوية سلمية متوازنة بين طرفَي النزاع وذلك انطلاقا من تأثيراتها وتداعياتها المتفاقمة على مجمل الأوضاع في إفريقيا، ولا سيما مستوى الأمن الغذائي حيث يأتي أكثر من (44%) من القمح المستهلك في دول القارة من روسيا وأوكرانيا".

وقال: "كما يعزز من ذلك كون هذه المبادرة مطروحة من قبل أطراف إفريقية فعالة ذات ثقل إقليمي ملموس على مستويات عدة في صياغة السياسات الإفريقية المشتركة، كما أن أربع دول من أطراف هذه المبادرة – وهي (جنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو والسنغال وأوغندا) – بالإضافة لمصر كانت قد امتنعت عن التصويت على قرار أممي يدين العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا في مارس من العام الماضي".

وأضاف أن "الاحتمال الثاني الذي يعد الأكثر ترجيحا، نظرا لبعض المؤشرات، أن المبادرة الإفريقية قوبلت بدعم حذر من قبل الغرب، وتحديدا الولايات المتحدة وبريطانيا، وكذلك تمسك طرفي النزاع بمطالب مسبقة قبل الانخراط في أي عملية تفاوضية فروسيا ترفض تقديم تنازلات مع تأكيد ضرورة الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم ومقاطعات دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوروجيه للأراضي الروسية".

مبادرة تستند إلى حفظ حقوق كافة الأطراف

من جهته، أكد الخبير فى شؤون الأمن القومي أحمد رفعت أنه: "كانت إفريقيا التي يسكنها مليار وثلاثمائة مليون نسمة يعيشون على أكثر من 30 مليون كيلو مترا مربعا الأكثر تضررا من الأزمة الأوكرانية بين قارات ومناطق العالم..القارة الفقيرة اقتصاديا رغم ثرواتها الكبيرة إلى الحد الذي بلغ فيه نقص الحبوب عنها إلى 40%وزادت أسعارها 40% أيضا ويوجد 38 مليون شخص في غربها فقط من أزمات غذاء وتوجد دول وبعضها عربيا كان يحصل على شحنات القمح أسبوعا بأسبوع !!!".

وأوضح: "كل ذلك يجعل إفريقيا وجيل الأحرار الأوائل ممن قادوا بأدائهم نحو الاستقلال أو تركوا الامتداد الطبيعي لهم فيها وبالتالي الرغبة في لعب دور عالمي بنزعات التحرر والاستقلال عن حجز إفريقيا في اتجاه معين من الصراع الذي تريده دول غربية".

وأضاف: "كان طبيعيا والحال كذلك خصوصا من قارة لها 56 صوتا بالأمم المتحدة أن تطرح مبادراتها لوقف الصراع.. ومبادرة تستند إلى حفظ حقوق كافة الأطراف بثنائية ( أمن روسيا ووحدة أراضي أوكرانيا) أساسها وقف الأزمة والبدء في مفاوضات تبدأ من توفر إرادة لتحقيق الثنائية السابقة".

واختتم بالقول: "أما مصر التي التزمت بالقانون الدولي في رفض استخدام القوة لحل المشكلات ومنحت صوتها لصالح ذلك كانت قد التزمت أيضا بالقانون الدولي ورفضت المشاركة في العقوبات على روسيا لعدم صدورها من المنظمة الأممية وبالتالي فهي غير ملزمة في موقف متزن ومتوازن مبني على قيم أكثر من استناده على مصالح".

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القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT