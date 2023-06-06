هل ينجح السيسي وقادة إفريقيا في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا؟.. دبلوماسي مصري سابق يتحدث لـRT

أعرب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق حسين هريدي عن أمله "بنجاح كل المبادرات المطروحة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية ومن بينها المبادرة الإفريقية في وقف الحرب".

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وأعرب عن أمله في أن تؤتي كل المبادرات ثمارها خاصة وأن العالم يعاني من تداعيات تلك الأزمة.

وشدد في تصريحات خاصة لـ RT على أن الدول النامية تدفع ثمنا باهظا جراء تلك الأزمة، معربا عن اعتقاده أن الوقت لم يحن بعد لأي مبادرات لحل الأزمة الأوكرانية.

وأشار إلى أن روسيا ليست مستعدة للتجاوب مع هذه المبادرات في الوقت الراهن، ولا أوكرانيا ومن ورائها الغرب.

واتفق قادة السلام الأفارقة على العمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في أوكرانيا.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد شارك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع مع عدد من الرؤساء الأفارقة، للتباحث حول المبادرة الأفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بمشاركة كل من الرئيس عثمان غزالي رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، والرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والرئيس الزامبي هاكايندي هيتشيليما.

وبحث القادة الأفارقة خلال الاجتماع حول تفاصيل المبادرة الأفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدين أن لأفريقيا مصلحة أكيدة في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على الدول الإفريقية وسائر دول العالم فى عدد من القطاعات الحيوية، مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي، فضلا عن أهمية ذلك فى دعم الاستقرار والسلم الدولى.

المصدر: RT