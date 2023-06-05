شركة عالمية تنفذ حملة كبيرة في مصر بقطاع النقل

تشهد السوق المصرية إقبالا كبيرا من الشركات العالمية لتوسيع استثماراتها في مصر، خاصة في ظل تحسين التشريعات الاستثمارية، التي تستهدف في المقام الأول زيادة الاستثمارات الأجنبية.

وعملت شركة inDrive العالمية على توسيع استثماراتها في مصر من خلال حملة كبيرة لإنارة الشوارع وجعل المدن أكثر أمانا، عبر استخدام لافتات الإعلانات الضخمة.

وأظهر استطلاع رأي أجرته الشركة والذي شمل آلاف المصريين، أن 95.4٪ من المشاركين شعروا بزيادة في الأمان بسبب اللوحات الإعلانية المضيئة.

وقدمت inDrive، وهي منصة خدمات حضرية وتنقل عالمية وأحد رواد التطبيقات في مجال النقل الذكي في مصر، مشروعا تسويقيا لتسليط الضوء على معايير الأمان في المدن المصرية، حيث تم تثبيت لوحات إعلانية مضيئة في مواقع استراتيجية في القاهرة، والتي أصبحت نقاط تجمع للمصريين، حيث يمكنهم الانتظار لوصول سيارات الأجرة في بيئة آمنة ومضيئة.

وتعد inDrive واحدة من أكثر خدمات النقل الذكي شعبية في الشرق الأوسط والعالم، حيث تستثمر الشركة في تقنيات آمنة وتطبق معايير سلامة معترف بها عالميا.

المصدر: RT