 
مباشر

الجزائر.. سجن امرأة خربت مستشفى عموميا في بجاية وهددت المتواجدين بالقتل

أخبار العالم العربي

الجزائر.. سجن امرأة خربت مستشفى عموميا في بجاية وهددت المتواجدين بالقتل
Globallookpress
الجزائر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vg46

أوقفت عناصر الأمن الجزائري امرأة تبلغ من العمر 28 سنة، تورطت في تخريب متعمد وإحداث فوضى وشغب داخل مؤسسة عمومية استشفائية بولاية بجاية 250 كلم شرق الجزائر العاصمة.

وفي التفاصيل، تلقت مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر تفيد بقيام امرأة بمستشفى فرانس فانون في بجاية بإحداث فوضى وهلع وسط المرضى والموظفين وقيامها بتحطيم زجاج الباب الخارجي لمصلحة طب العيون وإصابة نفسها بجروح بواسطة الزجاج وتهديد كل من يصادفها بالقتل.

وانتقلت عناصر الشرطة إلى المستشفى وتمكنت من إيقافها، وتم تحويلها إلى مركز الشرطة بعد تلقيها العلاج والاسعافات الأولية.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن ملفا جزائيا فتح ضد المرأة بتهمة "إهانة موظفي مؤسسة صحية، والتخريب العمدي لملك الغير متبوعا بالتهديد".

هذا، وتم تقديمها أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدرت ضدها عقوبة عام حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 40.000 دينار جزائري حوالي 300 دولار).

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا