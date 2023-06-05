الجزائر.. سجن امرأة خربت مستشفى عموميا في بجاية وهددت المتواجدين بالقتل

أوقفت عناصر الأمن الجزائري امرأة تبلغ من العمر 28 سنة، تورطت في تخريب متعمد وإحداث فوضى وشغب داخل مؤسسة عمومية استشفائية بولاية بجاية 250 كلم شرق الجزائر العاصمة.

وفي التفاصيل، تلقت مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر تفيد بقيام امرأة بمستشفى فرانس فانون في بجاية بإحداث فوضى وهلع وسط المرضى والموظفين وقيامها بتحطيم زجاج الباب الخارجي لمصلحة طب العيون وإصابة نفسها بجروح بواسطة الزجاج وتهديد كل من يصادفها بالقتل.

وانتقلت عناصر الشرطة إلى المستشفى وتمكنت من إيقافها، وتم تحويلها إلى مركز الشرطة بعد تلقيها العلاج والاسعافات الأولية.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن ملفا جزائيا فتح ضد المرأة بتهمة "إهانة موظفي مؤسسة صحية، والتخريب العمدي لملك الغير متبوعا بالتهديد".

هذا، وتم تقديمها أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدرت ضدها عقوبة عام حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 40.000 دينار جزائري حوالي 300 دولار).

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية