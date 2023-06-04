تونس.. التحقيق في فرار سجين من محبسه في الكاف والقبض عليه لاحقا

أعطت نيابة المحكمة الابتدائية بالكاف في تونس، إذن مباشرة البحث من أجل الكشف عن ملابسات تمكن نزيل من الفرار من السجن المدني بالكاف ليلة أول أمس والتمكن من إلقاء القبض عليه لاحقا.

وذكرت إذاعة "موزاييك"، أن الواقعة قد جرت أول أمس حيث تمكن السجين وهو شاب في نهاية العشرينات من عمره، ينحدر من ولاية سيدي بوزيد، ومودع بالسجن المدني بالكاف لتنفيذ عقوبة سجنية، من مغادرة السجن.

وتحركت الوحدات الأمنية التابعة للهيئة العامة للسجون فور التفطن إلى فرار السجين وأمكن لها ضبط الشاب قرب جهة الدهماني ليتم إعادته إلى السجن وفتح بحث للكشف عن ملابسات الواقعة، وفق المصدر ذاته.

هذا ويعتبر سجن الكاف من السجون القديمة التي شيّدت في فترة الاحتلال الفرنسي، وقد أُلقي فيه عدد من المناضلين اليساريين، بوصفهم سجناء رأي، بعد أن صدرت عليهم أحكام بالسجن مددا طويلة سنتي 1974 و1975 من محكمة أمن الدولة، وقبع فيه أيضا، من بعدهم وخلال فترات مختلفة، عدد من المنتمين أو المحسوبين على الحركة الإسلامية، وآخرون.

المصدر: تلفزيون نسمة + إنترنت