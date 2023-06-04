لصوص يسطون على المحلات بطريقة شيطانية في العاصمة الجزائرية (صور)

تمكنت مصالح أمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء في العاصمة الجزائر، من معالجة قضية تتعلق بتكوين عصابة أشرار لإعداد جنحة السرقة بالتعدي والعنف.

وحسب بيان لأمن العاصمة، جاءت قضية الحال بعد نداء يفيد بوجود سيارة مشبوهة بيضاء اللون بها زجاج معتم للرؤية على مستوى قطاع اختصاص أمن الدار البيضاء، حيث باشرت الضبطية لفرقة الشرطة القضائية الدوريات عبر كامل القطاع التي أفضت بالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة إلى تحديد مكان السيارة وتوقيف 3 أشخاص على متنها.

ومن بين الموقوفين، رجل يتنكر بلباس نسوي جلباب كان بصدد التخلص منه، كما تم بعدها توقيف شخص آخر مشتبه فيه في القضية.

وبينت التحريات أن القضية تتعلق بشبكة إجرامية تقوم بالسطو والتعدي على أصحاب محلات بيع العطور وأدوات التجميل من خلال إيهام صاحب المحل بتعرض سيارته لحادث مادي.

واستغل المشتبه فيهم الفرصة للاستيلاء على المبالغ المالية التي تكون بداخل مخزن المحل، وفي حالة تفطنه للأمر يقوم أحد المشتبه فيهم باستعمال بخاخ مسيل للدموع.

وأسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص من بينهم امرأتان كما أنها أفضت إلى ضبط وحجز مركبة تستعمل في تنقلهم وبخاخ غاز مسيل للدموع، وسينيال، وقلم تقطيع الزجاج، و3 هواتف نقالة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، حسب البيان.

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/ ennaharonline

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المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية