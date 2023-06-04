خلال استقباله الغزواني.. السيسي يدعو لوقف مستدام للنار والحفاظ على المؤسسات بالسودان

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، جميع الأطراف في السودان إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، مؤكدا أهمية وقف إطلاق النار المستدام والحفاظ على المؤسسات.

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وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني، إن الجانبين تشاورا بشأن تطورات الأوضاع فى السودان، وأكدا أهمية التوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية، ومنعها من الانهيار وتكثيف الجهود لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، للتخفيف من معاناة المتضررين.

وأضاف السيسي قائلا: "من هذا المنبر، فإننا نحث جميع الأطراف، على تغليب صوت الحكمة، للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية.. ومصالح شعبها".

وكان السيسي استقبل الرئيس المورويتاني بمطار القاهرة الدولي، في مستهل زيارته لمصر التي تمتد لثلاثة أيام، ثم اصطحبه إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي أن الرئيسين عقدا مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث ثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية الموريتانية وما شهدته من تقدم خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالشق العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

كما تباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية خلال الفترة المقبلة، حيث أشاد الرئيس الموريتاني في هذا الخصوص بالتجربة التنموية المصرية، معربا عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم وبناء القدرات والكوادر للأشقاء الموريتانيين في جميع المجالات.

وفي ذلك السياق، تم الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيري الخارجية في شهر يوليو المقبل، ليتم التوقيع خلالها على عدد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، بما يعزز أطر التعاون والشراكة المصرية الموريتانية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن آليات دفع العمل العربي والأفريقي المشترك، مع مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية، خاصة السودان وليبيا وسوريا وسد النهضة.

المصدر: RT