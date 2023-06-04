بعد تعطل ناقلة نفط.. هيئة قناة السويس: تعاملنا مع العطل باحترافية وحركة الملاحة بالقناة منتظمة

أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، الأحد أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، مشيرا إلى أنه تم التعامل باحترافية مع عطل مفاجئ طرأ على ناقلة البترول "SEAVIGOUR".

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ولفت الفريق ربيع إلى أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين، حيث نجحت الجهود في التعامل السريع مع عطل فني في ماكينات ناقلة البترول "SEAVIGOUR" بإتمام رباط الناقلة بجراج الكم 17 ترقيم قناة بعد نجاح قطرها بواسطة قاطرات الهيئة.

وأوضح الفريق ربيع أنه بمجرد الإبلاغ عن حدوث عطل في ماكينات الناقلة تم رباط السفينة والدفع على الفور بالقاطرات لتبدأ أعمال توصيل القاطرات بالسفينة وقطرها من مكان حدوث العطل بالكم 12 ترقيم قناة إلى الكم 17 ترقيم قناة ورباطها هناك وذلك بالتوازي مع جهود طاقم السفينة في إصلاح العطل الفني.

RT

ويبلغ طول الناقلة التي ترفع علم مالطا 274 مترا، وعرضها 48 مترا، وحمولتها 82 ألف طن، ومن المقرر أن تستأنف السفينة عبورها بالقناة فور إصلاح العطل.

وأكد الفريق ربيع على جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم الأحد عبور 60 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.5 مليون طن.



المصدر: RT