موقع مصري ينشر تفاصيل مقتل طفلة عذبها والدها حتى الموت

نشر موقع "مصر تايمز" تفاصيل مقتل طفلة عذبها والدها حتى الموت في قرية الخلالة مركز بلقاس بمحافظة شمال شرق مصر.

وفي اعترافاته قال المتهم "كنت بأدبها وماتت في إيدي".

وأضاف أن زوجتة انفصلت عنه وتركت له طفلتة منار 11 عاما، مشيرا إلى أنها كانت مثل باقي الأطفال مصدر إزعاج له فأراد تأديبها بالضرب وتقييدها.

وصرح بأن شقيقه حاول فك قيدها وإطعامها واكتشف وفاتها، مشيرا إلى أنهما فكرا في التخلص من الجثة إلا أن قررا التحايل بالتوجة لمكتب الصحة وإصدار شهادة وفاة كون الوفاة طبيعية لكن مفتش الصحة اكتشف الواقعة بعدما جرى مناظرة الجثة واكتشاف تعرضها للتعدي.

هذا، وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بشأن مصرع طفلة على يد والدها، بقرية الخلالة دائرة المركز.

وبانتقال ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ وبالفحص والتحريات تبين أن الطفلة تدعى "منار م. ال. غ"، وتقيم مع والدها بعد انفصاله عن والدتها ويعمل نجارا.

وأفاد شهود عيان بأن الأب اعتدى على الطفلة بالضرب بدعوى تأديبها وقيدها وخرج، وأثناء محاولة شقيقه إطعامها اكتشف أنها فارقت الحياة.

وحاولت الأسرة دفن الجثمان بدعوى أن الوفاة طبيعية، إلا أنه بتوقيع الكشف الطبي تبين وجود آثار تعذيب وشبهة جنائية في الوفاة.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الأب، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدعوى تأديب ابنته وتهذيب سلوكها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم عرضه على النيابة العامنة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصدر: موقع "مصر تايمز"