الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ محمد الصباح

قدم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واجب العزاء لأمير وولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان الصباح.

وبعث الملك سلمان برقية عزاء ومواساة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان الصباح.

وقال الملك في البرقية: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث ولي العهد الأمير محمد برقية عزاء ومواساة، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في الكويت، في وفاة الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان الصباح.

وقال ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

وتوفي الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان يوم الجمعة، ووارى جثمانه الثرى عصر الجمعة.

ونعى الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان، وجاء في بيان الديوان: "ينعى الديوان الأميري المغفور له الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان الصباح، عن عمر يناهز 33 عاما".

المصدر: وكالات